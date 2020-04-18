Пост с медиком выставили на границе Кош-Агачского района в Республике Алтай

В Республике Алтай на границе с Кош-Агачским районом выставили пост, в составе которого дежурят работник администрации, медицинский работник и участковый, написал на своей странице в Instagram председатель района Серикжан Кыдырбаев.

По словам Кыдырбаева, основная задача поста – контролировать и фиксировать количество въезжающих граждан. Он отметил, что прежде всего сотрудники поста уточняют ФИО, все основные контактные данные, цель визита, куда едут и где планируют остановиться. Также врач замеряет температуру у всех, кто пересекает границу.

Глава муниципалитета уточнил, что меры имеют профилактический характер, чтобы в случае необходимости оперативно найти того или иного человека.

Кроме того, Кыдырбаев призвал жителей района сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Отметим, что до 16 апреля Республика Алтай некоторое время оставалась единственным субъектом РФ, в котором не было подтверждено ни одного случая заражения COVID-19. На сегодняшний день в регионе коронавирус диагностирован у двух человек.