Благодатный огонь сошел в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает РИА "Новости".
Впервые за тысячелетие торжественная церемония прошла при закрытых дверях и полном отсутствии паломников и верующих. Связано это с пандемией коронавируса.
После появления огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.
Благодатный огонь доставят к Яффским воротам Старого города, где раздадут его дипломатам из стран, в которых большая часть населения исповедует православие. Российский посол – в их числе.
Комментарии
Спасибо китайцам
Теперь все молимся китайским гороскопам
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
- УРА !!!
я все переживал! мало ли спички отсыреют или газ в зажигалке закончиться,
или рука дрогнет.
сошел таки.
Сошёл, а идти не куда?! Везде самоизоляция и карантин. Развернулся и взашёл обратно....
А мог не?
Кстати, кто знает, почему для разжигания этого огня используются исключительно зажигалки фирмы Zippo?
>Российский посол – в их числе.
"Светская" страна, ага.
Цирк это всё
не сошел, а зажгли!!!
18.04.2020 20:11
- гость -
я все переживал! мало ли спички отсыреют или газ в зажигалке закончиться,
или рука дрогнет.
сошел таки.
или совесть появится
Причем здесь он вообще? Только стрелы переводить ума хватает у напышенных дурачков. Дорогое удовольствие грядки в дерьме по щиколотку содержать.
Совесть появится? Да ты что! Работать их палкой не заставиишь...
Вот и хорошо , что без лишних . Всё было чинно и походило на таинство , а не театральное представление .Лучше если и дальше так будет происходить .Затем разослали по странам , а дальше пусть радуются все кому нужно .(хоть без задавленных в этом году обошлось ).видимо сам Бог подсуропил .