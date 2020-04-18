Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает РИА "Новости".

Впервые за тысячелетие торжественная церемония прошла при закрытых дверях и полном отсутствии паломников и верующих. Связано это с пандемией коронавируса.

После появления огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.

Благодатный огонь доставят к Яффским воротам Старого города, где раздадут его дипломатам из стран, в которых большая часть населения исповедует православие. Российский посол – в их числе.