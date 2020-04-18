Жириновского возмутили рекомендации МЧС о бесполезности медицинских масок на улице

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал недавние рекомендации МЧС, в которых было заявлено о бесполезности ношения медицинских масок в общественных местах. Об этом известный политик написал в своем Telegram-канале.

"Это неправильно, это ошибка. Человек идет по улице, мимо него проходит другой, который, скажем, переносит болезнь без симптомов. Он выдыхает воздух, который содержит микрочастицы влаги с вирусом. Вдыхая эти частицы, здоровый человек тоже может заболеть. А маска могла бы задержать их", – написал Жириновский.

Политик добавил, что маски нужно носить везде, поскольку в воздухе могут витать возбудители болезни, а рекомендовать не носить маски "глупо и даже преступно", заключил глава ЛДПР.

По последним данным, в России число заражений коронавирусом достигло почти 37 тысяч, в 313 случаях болезнь завершилась летальным исходом.