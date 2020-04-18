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Пасхальное богослужение в храме Святого Дмитрия Ростовского. Прямая трансляция

, ИА "Амител"
Служба продлится до 02:30.

В 2020 году праздник Пасхи проходит в особых условиях. Из-за коронавируса и режима самоизоляции многие вынуждены остаться дома. Храмам рекомендовано не допускать большого скопления людей на праздничной церемонии, поэтому пасхальная Литургия пройдет практически за закрытыми дверями. Но, несмотря на все трудности, верующие могут приобщиться к праздничному богослужению дистанционно.

Телеканал "Катунь 24" проводит трансляцию из церкви святителя Димитрия Ростовского. Посмотреть ее можно на amic.ru. Начало трансляции в 23:30. Продлится она до 2:30 по местному времени. Все это время ведущие будут комментировать события, происходящие в храме.

С праздником Светлой Пасхи, дорогие наши читатели!

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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