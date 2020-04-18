В РПЦ отказались признать существование инопланетных цивилизаций

В Русской православной церкви отказались признать существование цивилизаций за пределами Земли и тем самым приравняли инопланетян к бесам. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

"Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в Священном нашем Писании, в Библии, было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует", – сказал священнослужитель.

Митрополит, аргументируя свою позицию, привел в пример изданную в 1975 году книгу богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза "Православие и религия будущего", в которой собраны свидетельства очевидцев инопланетных существ и НЛО. Автор эпоса сравнивает эти рассказы с историями о явлениях бесов, которые "существуют в изобилии в житийной литературе".

"Он доказывает в этой своей книге, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить", – подчеркнул митрополит.

Также служитель РПЦ заявил, что Церковь верит в существование ангелов и демонов, но "не потому, что где-то это написано, а потому, что это подтверждается многовековым опытом церковных людей".