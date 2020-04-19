В России предложили временно запретить коллекторов

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением запретить взыскание долгов коллекторами на срок до одного года из-за пандемии COVID-19, пишет "Коммерсантъ".
"Учитывая первостепенную важность решения вопросов безопасности здоровья и социального благополучия граждан, считаем необходимым правительству Российской Федерации рассмотреть возможность установления запрета на взыскание задолженности по потребительским кредитам коллекторскими организациями на период от полугода до одного года", – пишет Миронов.
В своем обращении Миронов подчеркнул, что лично к нему и в общественные приемные партии поступают жалобы от граждан на давление со стороны коллекторских организаций, несмотря на пандемию коронавируса.
Ранее amic.ru писал, что депутаты разных уровней призвали президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина выплатить каждому взрослому россиянину 25 тысяч рублей в качестве материальной помощи в период пандемии. Авторы идеи подчеркнули, что поддержка населения и экономики страны сейчас совершенно необходима, а также назвали финансовую помощь лучшим способом поддержать платежеспособный спрос и экономику в целом.
Комментарии
А кто им поможет?
Да они на безденежье людей сами на бам работать поедут. Ну или на лесоповал, кто выживет, а то ведь у нас люди конкретные, и стреляют их и сжигают.
Ну и что Миронов предлагает, так же, как Кудрин, брать деньги вкладчиков? Банки могут разориться и они не виноваты, что всякая нищета брала кредиты, не способная прожить месяц без работы.
что всякая нищета брала кредиты, не способная прожить месяц без работы.
Если бы всякая нищета не брала киедиты, то ваши расплодившиеся банки давно бы тю-тю. Я бы предложила, если заемщиком уже выплачена основная сумма долга, кредиты закрывать. Пусть бы осталось 3-5 банков, все равно процент во всех одинаковый, конкуренции нет от слова совсем.
0959 Очень верно.
Если бы всякая нищета не брала киедиты, то ваши расплодившиеся банки давно бы тю-тю. Я бы предложила, если заемщиком уже выплачена основная сумма долга, кредиты закрывать. Пусть бы осталось 3-5 банков, все равно процент во всех одинаковый, конкуренции нет от слова совсем.
в голубом вертолете,прилетит вдруг волшебник и бесплатно подарит мне в подарок кило эскимо...
тут как бы зависимость банки -любители кредитов,кто более истории ценен! мы говорим
заемщик подразумеваем банки,мы говорим банки подразумеваем заемщик.
Сейчас коллекторы переквалифицировались в рейдеров. Москва пылает.
Надо просто подхватить почин и все долги всех граждан обнулить.
Кто до сих пор боится коллекторов? Посылайте их на три буквы - в суд. Что то требуют? Сразу звоните в полицию, там все разговоры записываются, факт вашего обращения будет зафиксирован, и заявление пишите о вымогательстве. Все проще пареной репы.
А перед тем, как начнут прощать долги, можно их будет набрать?
Долги платят трусы
тут как бы зависимость банки -любители кредитов
Тут как бы чаще безысходность...
тут как бы зависимость банки -любители кредитов
Тут как бы чаще безысходность.
ну да ,нет денег на товар ,так теперь появились +еще на проценты!
кредит несоответствие возможности и желаний!
ну айфончик взять в кредит что бы фоточки постить в инсту,
чай не лох с мотороллой старой за 1000 руб
«Госдума приняла в третьем чтении закон, который смягчает запрет на выдачу госгорантий иностранным компаниям, а также российским, зарегистрированным в офшорах». Правительство внесло этот проект (№941158-7) в палату неделю назад.
О как работать надо! А вы: колекторы, колекторы.
Долги в миллионы богачам списали, а простым людям занимавшим от зарплаты до зарплаты нифига...
Обнулить их не мешало...