В России предложили временно запретить коллекторов

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением запретить взыскание долгов коллекторами на срок до одного года из-за пандемии COVID-19, пишет "Коммерсантъ".

"Учитывая первостепенную важность решения вопросов безопасности здоровья и социального благополучия граждан, считаем необходимым правительству Российской Федерации рассмотреть возможность установления запрета на взыскание задолженности по потребительским кредитам коллекторскими организациями на период от полугода до одного года", — пишет Миронов.

В своем обращении Миронов подчеркнул, что лично к нему и в общественные приемные партии поступают жалобы от граждан на давление со стороны коллекторских организаций, несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее amic.ru писал, что депутаты разных уровней призвали президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина выплатить каждому взрослому россиянину 25 тысяч рублей в качестве материальной помощи в период пандемии. Авторы идеи подчеркнули, что поддержка населения и экономики страны сейчас совершенно необходима, а также назвали финансовую помощь лучшим способом поддержать платежеспособный спрос и экономику в целом.