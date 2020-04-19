Памятник Курочке Рябе открыли в Барнауле

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" открыли памятник Курочке Рябе с золотыми яйцами. Об этом сообщил директор парка Сергей Писарев на своей странице в Instagram.
"Открыли памятник. Он добрый. Светлый. Место притяжения и детей и взрослых. Ведь Курочка Ряба одна из первых сказок, которые мы узнаем в детстве", — написал Писарев.
На официальной странице зоопарка сообщили, что церемония открытия арт-объекта прошла в преддверии праздника Светлой Пасхи в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что статуэтка Рябы отлита на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья в Челябинской области.
Комментарии
почему два яйца? ведь русским по белому сказано - "снесла курочка яичкО (!)" а так получается - "снесла курочка яичкИ"... дедушке что ли?
Дурака Метелкина даже детские памятники коробят. Точно надо в палату на лечение.
2
19.04.2020 07:35
- гость -
не хамите мне, я за историческую точность ратую....
Точный ты наш. Первое яйцо мышь разбила.
Ну ругайтесь. Праздник всё-таки сегодня. А яиц вообще три