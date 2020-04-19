Студентка из Барнаула организовала первый в России онлайн-легерь

Студентка из Барнаула Алика Зайцева придумала способ занять школьников на карантине. Она создала бесплатную онлайн-смену для детей "Pro_Движение".

Все происходит на страницах соцсетей, но распорядок дня — как в обычном лагере: утренняя зарядка, завтрак, а потом лекции и творческие мастер-классы.

"Первую онлайн-смену мы провели 2–7 апреля и, если честно, я такого интереса не ожидала. В ней приняли участие около 300 ребят из Барнаула, Москвы, Уфы, Омска, Томска, Бийска, Рубцовска и даже из сел", — цитирует Зайцеву "Российская газета".

Каждый участник может выбрать одно из направлений смены, за выполненные задания начисляются баллы, а самым активным в конце достаются небольшие призы.

Добавим, что Алика Зайцева — победительница всероссийского конкурса "Лига вожатых". Сейчас в "Школе вожатых" у неё свой отряд — 25 студентов и школьников в возрасте от 14 до 22 лет, которые готовятся к летней лагерной смене. Также девушка планирует запустить ещё одну профильную онлайн-смену, посвящённую медийному пространству.