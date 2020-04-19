Еще теплее. О погоде в Алтайском крае 19 апреля

В воскресенье, 19 апреля, в Алтайском крае будет еще более теплый день, чем предыдущий, информирует региональный Гидрометцентр.

Так, на территории края столбик термометра днем покажет от +18°С до +23°С. Осадков не ожидается, а скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду с возможными усилениями до 14 метров в секунду.

В краевой столице будет немного прохладнее: температура воздуха в теплое время суток не превысит +20°С. Однако, как и в целом по региону, без осадков. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.