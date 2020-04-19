Алтайский гвардеец по пути на работу задержал любителя наркотиков

Сотрудник вневедомственной охраны по пути следования к месту службы задержал мужчину, которого теперь подозревают в незаконном хранении наркотиков. Подробности сообщают в управлении федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю.

Страж порядка направлялся на очередное дежурство из села Ая в село Алтайское. Возле одной из ферм росгвардеец увидел, как мужчина собирает коноплю. Страж порядка задержал его и вызвал полицию. К этому моменту мужчина успел нарвать 220 граммов травы. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".

Как уже сообщал amic.ru, ранее сотрудник алтайской службы исполнения наказаний по дороге в спортзал задержал молодого человека, который совершил разбойное нападение.