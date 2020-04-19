Сотрудник вневедомственной охраны по пути следования к месту службы задержал мужчину, которого теперь подозревают в незаконном хранении наркотиков. Подробности сообщают в управлении федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю.
Страж порядка направлялся на очередное дежурство из села Ая в село Алтайское. Возле одной из ферм росгвардеец увидел, как мужчина собирает коноплю. Страж порядка задержал его и вызвал полицию. К этому моменту мужчина успел нарвать 220 граммов травы. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".
Как уже сообщал amic.ru, ранее сотрудник алтайской службы исполнения наказаний по дороге в спортзал задержал молодого человека, который совершил разбойное нападение.
Комментарии
А за разведение конопли кто ответит - сельская администрация или ...?
Ещё до работы не дошел, а палку заработал...
Алтайский гвардеец по пути на работу задержал любителя наркотиков
Новое ведомство - ГВАРДИЯ?
А по тексту - это не трава, а сено прошлогоднее! такое даже скотина не ест!
- Если наши доблестные гвардейцы способны так крушить внутренних врагов, то представьте что они сделают с внешними! - Ничего не сделают, Милорд. Они просто разбегутся. - Почему это? - Потому, что наши гвардейцы привыкли воевать только с безоружными крестьянами.
Для местных хипстеров, которые никогда не были в раоне аи, расскажу секрет, конопли там столько, что избавиться от неё невозможно. В общем самые умные типа калибра пусть таскают чугуний, отправляются и уничтожают коноплю. Может лет через 10 её станет меньше.
Я кстати не понял, причём тут росгвардия и охранник, который доколебался до местных пыхарей. Там пыхает каждый второй коноплю в горном и во всяких ая и т.п.
и решил отправить пыхаря-пахаря в Бастилию.
Для чего сам помог ему насобирать граммы на дозу для тюрьмы
"по пути следования к месту службы задержал мужчину,"
На каком основании он его задержал, не будучи при исполнении?
Какая конопля в апреле? ))))
так коноплю можно рвать как средство народной медицины.... или этому гвардейцу это неизвестно? или он просто решил выслужиться?
"Зачем эта клоунада?"
На каком основании он его задержал, не будучи при исполнении?
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если идет на работу или с работы, то находится при исполнении.
да и вообще может задерживать всегда. читайте закон о полиции
Молодец. Все бы такими ответственными были.. и то живем по принципу "моя хата с краю ".. отсюда все беды