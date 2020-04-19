Сотрудник вневедомственной охраны по пути следования к месту службы задержал мужчину, которого теперь подозревают в незаконном хранении наркотиков. Подробности сообщают в управлении федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю.
Страж порядка направлялся на очередное дежурство из села Ая в село Алтайское. Возле одной из ферм росгвардеец увидел, как мужчина собирает коноплю. Страж порядка задержал его и вызвал полицию. К этому моменту мужчина успел нарвать 220 граммов травы. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".
Как уже сообщал amic.ru, ранее сотрудник алтайской службы исполнения наказаний по дороге в спортзал задержал молодого человека, который совершил разбойное нападение.
Комментарии
А за разведение конопли кто ответит - сельская администрация или ...?
Ещё до работы не дошел, а палку заработал...
Алтайский гвардеец по пути на работу задержал любителя наркотиков
Новое ведомство - ГВАРДИЯ?
А по тексту - это не трава, а сено прошлогоднее! такое даже скотина не ест!
- Если наши доблестные гвардейцы способны так крушить внутренних врагов, то представьте что они сделают с внешними! - Ничего не сделают, Милорд. Они просто разбегутся. - Почему это? - Потому, что наши гвардейцы привыкли воевать только с безоружными крестьянами.
Для местных хипстеров, которые никогда не были в раоне аи, расскажу секрет, конопли там столько, что избавиться от неё невозможно. В общем самые умные типа калибра пусть таскают чугуний, отправляются и уничтожают коноплю. Может лет через 10 её станет меньше.
Я кстати не понял, причём тут росгвардия и охранник, который доколебался до местных пыхарей. Там пыхает каждый второй коноплю в горном и во всяких ая и т.п.