Форсаж по-деревенски. Поездку на крыше "Нивы" устроили жители алтайского поселка

Жители поселка Сорокино, расположенного в 15 километрах от Бийска, устроили поездку на крыше "Нивы". Об этом сообщает очевидец в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Судя по прикрепленному к посту видео, на крыше автомобиля находилось не менее трех человек. Как отметил свидетель увиденного, "это не самоизоляция, а самоликвидация".

О дальнейшей судьбе деревенских весельчаков не сообщается.

Ранее amic.ru сообщал, что на трассе в Бийском районе проезжающий мимо тракторист вытащил водителя из загоревшейся в результате ДТП машины. Во время движения автолюбитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где транспорт и загорелся.