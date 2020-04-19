Пасха в режиме самоизоляции. Как Барнаул встретил Воскресение Христово

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Нынешний праздник Пасхи прошел не как обычно. Из-за пандемии коронавируса доступ прихожан в храмы ограничили.

Многие воспользовались современными технологиями и следили за Литургией в режиме онлайн. Так, amic.ru провел трансляцию из церкви святителя Димитрия Ростовского. Там служба проходила полностью за закрытыми дверями, поэтому прихожан рядом практически не было. А в храме святителя Николая Чудотворца трансляцию богослужения вывели на улицу, поэтому рядом с церковью собрались несколько десятков верующих. В Покровском соборе никого не пустили внутрь храма, люди стояли на улице и наблюдали за службой через телевизор.

Наш фотокорреспондент Вячеслав Мельников посетил несколько барнаульских храмов. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж amic.ru.