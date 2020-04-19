Названо число выполненных тестов на коронавирус в Республике Алтай

Свыше трех тысяч жителей Республики Алтай прошли тестирование на коронавирус, информирует региональный оперативный штаб.

Всего выполнили 3527 проб. Положительными оказались анализы у двух человек. За последние сутки новых заражений не выявлено.

"Лаборатории обеспечены тест-системами и проводят исследования на коронавирусную инфекцию", — констатировали в оперштабе.

На домашнем карантине находится 121 человек. За сутки количество таких людей увеличилось на четыре.

Как ранее писал amic.ru, коронавирус выявили у жительницы райцентра Онгудайского района и ее супруга. Результаты тестов проживавших с ними близких родственников оказались отрицательными.