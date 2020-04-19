Трамп предупредил Китай о "расплате" за пандемию коронавируса

Президент США Дональд Трамп в очередной раз затронул тему ответственности Китая за пандемию коронавируса в мире, сообщает РИА "Новости".
По его словам, американские власти проводят расследование, и если они получат доказательства того, что вирус выпустили намеренно, то для КНР "будут последствия".
Сам лидер Соединенных Штатов не сомневается в том, что по миру гуляет инфекция, которая появилась в Уханьском институте вирусологии.
"Вопрос в том, была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля, или они сделали это намеренно", – заявил Трамп.
Отметим, что США вышли на первое место в мире по количеству заражений и смертей от COVID-19. Число заболевших превысило 739 тысяч человек, а умерших – 38 тысяч.
Комментарии
Главный бандит нашел причину пограбить или сам подкинул ее, в любом случае хитрости и наглости им не занимать.
Редкая тварь,, добые..., ускоглазых 1, 5 лярда умные, работящие, дисциплинированные, амеры огребутся на раз...
Не все так однозначно.
Из новостей: "Как сообщает The Times of Israel, центральное разведывательное управление США ещё в ноябре предупредило Белый дом об угрозе вспышки неизвестного науке коронавируса в Ухане. В администрации Трампа просто отмахнулись от этой информации, не придав ей особого значения. Однако протокол соблюдается в любом случае, поэтому Вашингтон передал полученную от разведки информацию своим союзникам по НАТО, и Израилю." Последние и вспомнили те предупреждения
Трамп, жги!
Русские траванули скрипалей на территории англии?Наказать,падлой буду.А вот этому узкоглазому шоколадку под шконку.И вообще вы ни черта не разбираетесь в свободе и демократии.Если что- накажу.
люто и бешено поддерживаю!
китай давно надо было поставить на место! от них только одни проблемы.
19.04.2020 12:04
- гость -
Себя поддержи,не ровен час гикнешься.Нашел,у кого подержать,у империи зла.Да не будь америкосов,вечный мир на всей бы Земле был.((
В китайской компартии одни жулики в воры.Да здравствуют американские сми,позор российским( РТ и другим каналам).Сольёмся в экстазе во время поцелуя очка дяди сэма.
И чо амеры китам сделают? Пошлины на кхитайские товары задерут и все...
не будь америкосов,вечный мир на всей бы Земле был.((
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Не будь амеров - был бы мировой ГУЛАГ. Амеры не дали распространиться красной заразе по планете.
Сша 300 лет, а войны были всегда
19.04.2020 12:30
- гость -
Разумеется.Но Сша-сборище тех самых вояк-бандюков со всего света.Единственное место в мире,где собралась вся нечисть.
19.04.2020 12:44
- гость -
Да ну нафик. В основном офисные хомячки-воровки.