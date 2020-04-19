Трамп предупредил Китай о "расплате" за пандемию коронавируса

Президент США Дональд Трамп в очередной раз затронул тему ответственности Китая за пандемию коронавируса в мире, сообщает РИА "Новости".

По его словам, американские власти проводят расследование, и если они получат доказательства того, что вирус выпустили намеренно, то для КНР "будут последствия".

Сам лидер Соединенных Штатов не сомневается в том, что по миру гуляет инфекция, которая появилась в Уханьском институте вирусологии.

"Вопрос в том, была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля, или они сделали это намеренно", – заявил Трамп.

Отметим, что США вышли на первое место в мире по количеству заражений и смертей от COVID-19. Число заболевших превысило 739 тысяч человек, а умерших – 38 тысяч.