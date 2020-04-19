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Трамп предупредил Китай о "расплате" за пандемию коронавируса

, ИА "Амител"
Американские власти проводят расследование
Дональд Трамп / Фото: newyorker.com

Дональд Трамп / Фото: newyorker.com

Президент США Дональд Трамп в очередной раз затронул тему ответственности Китая за пандемию коронавируса в мире, сообщает РИА "Новости".

По его словам, американские власти проводят расследование, и если они получат доказательства того, что вирус выпустили намеренно, то для КНР "будут последствия".

Сам лидер Соединенных Штатов не сомневается в том, что по миру гуляет инфекция, которая появилась в Уханьском институте вирусологии.

"Вопрос в том, была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля, или они сделали это намеренно", – заявил Трамп.

Отметим, что США вышли на первое место в мире по количеству заражений и смертей от COVID-19. Число заболевших превысило 739 тысяч человек, а умерших – 38 тысяч.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.04.2020 11:11
- гость -

Главный бандит нашел причину пограбить или сам подкинул ее, в любом случае хитрости и наглости им не занимать.

19.04.2020 11:15
Медведь-шатун

Редкая тварь,, добые..., ускоглазых 1, 5 лярда умные, работящие, дисциплинированные, амеры огребутся на раз...

19.04.2020 11:16
- гость -

Не все так однозначно.
Из новостей: "Как сообщает The Times of Israel, центральное разведывательное управление США ещё в ноябре предупредило Белый дом об угрозе вспышки неизвестного науке коронавируса в Ухане. В администрации Трампа просто отмахнулись от этой информации, не придав ей особого значения. Однако протокол соблюдается в любом случае, поэтому Вашингтон передал полученную от разведки информацию своим союзникам по НАТО, и Израилю." Последние и вспомнили те предупреждения

19.04.2020 11:19
- гость -

Трамп, жги!

19.04.2020 12:01
- гость -

Русские траванули скрипалей на территории англии?Наказать,падлой буду.А вот этому узкоглазому шоколадку под шконку.И вообще вы ни черта не разбираетесь в свободе и демократии.Если что- накажу.

19.04.2020 12:04
- гость -

люто и бешено поддерживаю!
китай давно надо было поставить на место! от них только одни проблемы.

19.04.2020 12:11
- гость -

19.04.2020 12:04
- гость -
Себя поддержи,не ровен час гикнешься.Нашел,у кого подержать,у империи зла.Да не будь америкосов,вечный мир на всей бы Земле был.((

19.04.2020 12:14
- гость -

В китайской компартии одни жулики в воры.Да здравствуют американские сми,позор российским( РТ и другим каналам).Сольёмся в экстазе во время поцелуя очка дяди сэма.

19.04.2020 12:19
- гость -

И чо амеры китам сделают? Пошлины на кхитайские товары задерут и все...

19.04.2020 12:26
- гость -

не будь америкосов,вечный мир на всей бы Земле был.((
-----
Не будь амеров - был бы мировой ГУЛАГ. Амеры не дали распространиться красной заразе по планете.

19.04.2020 12:30
- гость -

Сша 300 лет, а войны были всегда

19.04.2020 12:44
- гость -

19.04.2020 12:30
- гость -
Разумеется.Но Сша-сборище тех самых вояк-бандюков со всего света.Единственное место в мире,где собралась вся нечисть.

19.04.2020 12:47
- гость -

19.04.2020 12:44
- гость -

Да ну нафик. В основном офисные хомячки-воровки.

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