На свежем воздухе. Как барнаульцам освящают куличи возле храмов

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Барнаульские священники освещают пасхальные куличи и яйца на площадках рядом с храмами. Как проходит чин освящения, выяснял фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников.

Он побывал возле храма Димитрия Ростовского, Покровского собора и Никольского храма, и убедился, что очередей не наблюдается.

Священнослужители проводят чин освящения, когда набирается 2-3 человека. Простаивать без дела подолгу не приходится, но и очередей нет.

Рядом с церквями дежурят сотрудники Росгвардии. Они следят за соблюдением порядка, не вмешиваясь в организацию процесса освящения.

Напомним, в связи с режимом самоизоляции ограничен доступ людей в церкви. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко.

Ранее amic.ru писал, как самостоятельно освятить на Пасху куличи и яйца. Для этого перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав". Если есть святая вода, то после тропаря еду нужно окропить со словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".