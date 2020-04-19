Госпиталь для больных коронавирусом откроют в алтайском роддоме

В Камне-на-Оби подготовили госпиталь для зараженных COVID-19. Как сообщает газета "Каменские известия", его откроют на базе роддома ориентировочно на следующей неделе.

"Моим внутренним приказом роддом будет перепрофилирован под госпиталь для диагностического отделения, где пациенты будут ожидать подтверждения анализа и отделения, где будут проходить лечение пациенты с легкой и средней степенью тяжести с COVID-19", — пояснил главврач Каменской ЦРБ Олег Войтов.

По его словам, если состояние пациента будет оцениваться как тяжелое, то его направят на лечение в Барнаул. Сейчас медицинскую помощь взрослым с коронавирусом оказывают в городской больнице №5.

Для тех, кому посчастливилось заболеть менее тяжелой формой, подготовили изолированные боксы в Камне-на-Оби. Тех, у кого подозревают коронавирус, будут лечить в изолированных боксах.

В случае подтверждения диагноза их переведут в другое отделение, где у всех пациентов тестирование дало положительный результат. Больных, у которых COVID-19 не подтвердился, переводят в пульмонологическое отделение.

При этом роддом, женская консультация и отделение гинекологии продолжат работать. Они будут принимать пациенток в экстренных случаях. Прием будет осуществляться в главном корпусе.