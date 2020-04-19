Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с праздником Пасхи

Глава Алтайского края Виктор Томенко поздравил население Алтайского края с наступившим праздником Светлого Христова Воскресения. Поздравление он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

"Этот праздник наполняет наши сердца радостью и надеждой, верой в спасение человека, в торжество жизни и любви! Он учит нас добру и объединяет перед лицом испытаний, – написал губернатор. – В эти пасхальные дни каждый из нас должен продолжать соблюдать режим изоляции. Так мы заботимся об окружающих людях. К этому призывает нас и Русская православная церковь".

Он выразил уверенность, что совместными усилиями россиянам удастся преодолеть все трудности.

Напомним, что в связи с режимом самоизоляции в Алтайском крае ограничен доступ в храмы. Поэтому священнослужители освящают пасхальные куличи на площадках, прилегающих к церквям.

Традиционное ночное богослужение также проходило при закрытых дверях. Но вокруг храмов в Барнауле было много людей.

Как уже сообщал amic.ru, ранее алтайские предприниматели написали письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить им работать. В ответ на это глава региона выпустил указ, который оговаривал сферы деятельности и условия, при которых бизнес может вновь функционировать. Позже Томенко расширил перечень.