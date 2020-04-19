Воскресенье, 19 Апрель, 15:04

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,94
€ 80,11
18°

36793 +0
Обь
377см +31


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с праздником Пасхи

, ИА "Амител"
Губернатор попросил не забывать о режиме самоизоляции
Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Глава Алтайского края Виктор Томенко поздравил население Алтайского края с наступившим праздником Светлого Христова Воскресения. Поздравление он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

"Этот праздник наполняет наши сердца радостью и надеждой, верой в спасение человека, в торжество жизни и любви! Он учит нас добру и объединяет перед лицом испытаний, – написал губернатор. – В эти пасхальные дни каждый из нас должен продолжать соблюдать режим изоляции. Так мы заботимся об окружающих людях. К этому призывает нас и Русская православная церковь".

Он выразил уверенность, что совместными усилиями россиянам удастся преодолеть все трудности.

Напомним, что в связи с режимом самоизоляции в Алтайском крае ограничен доступ в храмы. Поэтому священнослужители освящают пасхальные куличи на площадках, прилегающих к церквям.

Традиционное ночное богослужение также проходило при закрытых дверях. Но вокруг храмов в Барнауле было много людей.

Как уже сообщал amic.ru, ранее алтайские предприниматели написали письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить им работать. В ответ на это глава региона выпустил указ, который оговаривал сферы деятельности и условия, при которых бизнес может вновь функционировать. Позже Томенко расширил перечень.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.04.2020 13:38
- гость -

Губернатор попросил не забывать про режим самоизоляции...

Как мило!
Не Виктор ли Петрович принял два самолёта заразы из Таиланда и согласовал поездку Оськиной в разгар конаровируса???

19.04.2020 13:51
- гость -

Оськина должна была не самоизолироваться, а самоликвидироваться.

19.04.2020 14:57
- гость -

Оськина в итоге здоровая, так что убейтесь об стену.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
14:44
"Курил в постели". В Барнауле потушили пожар в многоэтажке 1
14:03
Еще один "дымящий" паровозик украсил Барнаул 1
13:31
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с праздником Пасхи 3
12:47
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае вновь выросло 30
12:44
Госпиталь для больных коронавирусом откроют в алтайском роддоме 0
12:09
На свежем воздухе. Как барнаульцам освящают куличи возле храмов 0
11:26
В Республике Алтай выявили два новых случая заражения COVID-19 3
11:23
Стоп-кадр. Встреча Пасхи в Барнауле 2
11:12
"Заразиться не боюсь – людей надо спасать". Как работает скорая во время пандемии 4
10:55
Трамп предупредил Китай о "расплате" за пандемию коронавируса 23
10:01
Названо число выполненных тестов на коронавирус в Республике Алтай 0
09:23
"Там, где горят купола золоченые". Как в Барнауле разоряли и восстанавливали храмы 71
09:06
Алтайский гвардеец по пути на работу задержал любителя наркотиков 14
08:44
В России предложили временно запретить коллекторов 13
08:23
Форсаж по-деревенски. Поездку на крыше "Нивы" устроили жители алтайского поселка 0
08:11
Что нельзя делать во время Пасхи 9
08:02
Студентка из Барнаула организовала первый в России онлайн-лагерь 1
07:35
Самые большие и самые дорогие: необычные пасхальные яйца со всего света 0
07:06
Без света, воды и зрелищ. Парки в Барнауле не откроют до лета 6
06:45
Памятник Курочке Рябе открыли в Барнауле 25
06:14
Полупустые храмы и толпы на улицах. Как в Барнауле встретили Пасху 14
06:01
Еще теплее. О погоде в Алтайском крае 19 апреля 0
23:56
Геннадий Онищенко предложил постепенно разрешать работу бизнеса 4
22:40
Пасхальное богослужение в храме Святого Димитрия Ростовского. Видео 1
22:22
В РПЦ отказались признать существование инопланетных цивилизаций 19
21:05
Жириновского возмутили рекомендации МЧС о бесполезности медицинских масок на улице 10
20:01
Автомобиль сбил ребенка в пригороде Барнаула 2
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 20 11
18:56
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме 13
18:25
Пост с медиком выставили на границе Кош-Агачского района в Республике Алтай 3
17:49
Путин продлил срок действия паспортов и водительских прав 9
17:27
На алтайской трассе дотла сгорел автомобиль после ДТП 0
16:50
Депутаты предложили властям выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей 22
16:11
Что такое Пасха и почему этот праздник отмечают 40 дней? 2
15:47
Россия вошла в десятку стран по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19 20
15:21
Владимир Путин перенес срок подачи сведений о доходах чиновников на 1 августа 7
14:55
В Барнауле отменили авиарейсы почти на 20 дат 4
14:29
Совфед временно прекратил работу над законопроектом о домашнем насилии 5
13:56
Количество умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч человек 38
13:24
Молодой бийчанин за ночь украл два аккумулятора 6
12:55
В Алтайском крае еще одного человека с COVID-19 выписали из больницы 6
12:23
Первые случаи COVID-19 в трех муниципалитетах Алтайского края. Карта распространения 10
11:45
Несколько трасс подтопило в Алтайском крае из-за паводка 2
11:08
Госдума ограничила продажу алкоголя в маленьких барах в жилых домах 2
10:34
Число заражений коронавирусом в Алтайском крае достигло 63 42
10:14
Виктор Томенко пообещал всестороннюю поддержку санаториям Белокурихи 10
09:49
Джонни Депп зарегистрировался в Instagram и посвятил первый пост коронавирусу 8
09:06
Гольф, гитары, маски. Как организованы обсервации во Вьетнаме. Фоторепортаж 10
08:57
Первые заболевшие COVID-19 в Республике Алтай могли контактировать с 328 людьми 6
08:35
Сиди и смотри. Лучшие фильмы на тему самоизоляции от amic.ru 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.