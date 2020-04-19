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Еще один "дымящий" паровозик украсил Барнаул

, ИА "Амител"
Его разместили на улице Северо-Западной
Фото: Алёна Чекалина / vk.com/barneos22

Фото: Алёна Чекалина / vk.com/barneos22

Еще один "дымящий" за счет теплокамеры паровозик установили в Барнауле. Архитектурная форма украсила улицу Северо-Западную. Ее снимки опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, впервые необычную фигуру установили в районе пересечения проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. Это разноцветный мигающий паровозик, из трубы которого идет пар.

Примечательно, что для создания иллюзии дыма не понадобилось устанавливать дополнительные технические устройства. Архитектор просто использовал пар, который поднимается от теплокамеры и разместил свое творение аккуратно над ней.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.04.2020 14:52
гость

Молодцы , хоть что-то в этом мире радует .

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