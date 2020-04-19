Еще один "дымящий" паровозик украсил Барнаул

Еще один "дымящий" за счет теплокамеры паровозик установили в Барнауле. Архитектурная форма украсила улицу Северо-Западную. Ее снимки опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, впервые необычную фигуру установили в районе пересечения проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. Это разноцветный мигающий паровозик, из трубы которого идет пар.

Примечательно, что для создания иллюзии дыма не понадобилось устанавливать дополнительные технические устройства. Архитектор просто использовал пар, который поднимается от теплокамеры и разместил свое творение аккуратно над ней.