"Сидит на самоизоляции". Барнаулец продает "голодного" клеща

Житель Барнаула разместил необычное объявление на сайте Avito. Он написал, что предлагает купить клеща.

"Клещ голодный, сидит на самоизоляции", — надписал продавец.

Автор объявления уточнил, что готов продать членистоногое за символические 50 рублей.

Согласно указанной информации, в кровососущий проживает в банке, которую хранят в одном из домов на проспекте Ленина.