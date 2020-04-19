"Сидит на самоизоляции". Барнаулец продает "голодного" клеща

Житель Барнаула разместил необычное объявление на сайте Avito. Он написал, что предлагает купить клеща.
"Клещ голодный, сидит на самоизоляции", — надписал продавец.
Автор объявления уточнил, что готов продать членистоногое за символические 50 рублей.
Согласно указанной информации, в кровососущий проживает в банке, которую хранят в одном из домов на проспекте Ленина.
Комментарии
Итоги самоизоляции, рост дури человеческой опережает рост заражённых коронаровирусом
Пусть банкирам предложит, пусть выкупят своего.
Привет от Марка Твена )) Том Сойер тоже клеща продавал )))
Вспомнился анекдот: "Так ты слона не продашь!"
Статус насекомого определили? Энцефалитный?