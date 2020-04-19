Эксперт рассказал, как самозанятым получить кредитные каникулы

Самозанятым гражданам можно попробовать получить кредитные каникулы, но банки не обязаны их предоставлять, рассказал изданию "Прайм" управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

По его словам, для этого нужно обратиться в банк и обозначить период, на который необходимы каникулы (до полугода), и день, когда они должны начаться. Он должен наступить не позже чем через 14 дней после обращения (в случае с ипотекой – не позднее чем через месяц).

Следует позаботиться о том, чтобы на руках были документы, подтверждающие снижение доходов на 30%. Обратиться можно и без них, но банк вправе запросить обоснование. По запросу финансовой организации документы нужно представить в течение 90 дней.

В список документов, которые могут потребоваться, вошли справка о полученных доходах и суммах налога физлица 2-НДФЛ, справка из Центра занятости населения (ЦЗН) о признании безработным, больничный лист (на срок более одного месяца), а также любые другие документы, которыми может быть подтверждено снижение дохода.

Напомним, закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля. Согласно его тексту, взять воспользоваться ими можно при следующих условиях:

если доход за предыдущий месяц снизился по сравнению со среднемесячными доходами за 2019 год на 30% и более;

на момент обращения в банке у вас нет льготного периода по кредитному договору;

размер кредита не превышает максимальный размер, установленный правительством РФ.

На каникулы можно рассчитывать, если: