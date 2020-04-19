Воскресенье, 19 Апрель, 17:06

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,94
€ 80,11
18°

42853 +6060
Обь
377см +31


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Эксперт рассказал, как самозанятым получить кредитные каникулы

, ИА "Амител"
Банки не обязаны их предоставлять, но могут пойти на уступки
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Самозанятым гражданам можно попробовать получить кредитные каникулы, но банки не обязаны их предоставлять, рассказал изданию "Прайм" управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

По его словам, для этого нужно обратиться в банк и обозначить период, на который необходимы каникулы (до полугода) и день, когда они должны начаться. Он должен наступить не позже, чем через 14 дней после обращения (в случае с ипотекой – не позднее, чем через месяц).

Следует позаботиться о том, чтобы на руках были документы, подтверждающие снижения доходов на 30%. Обратиться можно и без них, но банк вправе запросить обоснование. По запросу финансовой организации документы нужно предоставить в течение 90 дней.

В список документов, которые могут потребоваться, вошли справка о полученных доходах и суммах налога физлица 2-НДФЛ, справка из Центра занятости населения (ЦЗН), о признании безработным, больничный лист (на срок более 1 месяца), а также любые другие документы, которыми может быть подтверждено снижение дохода.

Напомним, закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля. Согласно его тексту, взять такие каникулы можно при следующих условиях: 

  • если доход за предыдущий месяц снизился по сравнению со среднемесячными доходами за 2019 год на 30% и более;
  • на момент обращения в банке у вас нет льготного периода по кредитному договору;
  • размер кредита не превышает максимальный размер, установленный правительством РФ.

 На каникулы можно рассчитывать, если:

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.04.2020 15:56
- гость -

«Госдума приняла в третьем чтении закон, который смягчает запрет на выдачу госгорантий иностранным компаниям, а также российским, зарегистрированным в офшорах». Правительство внесло этот проект (№941158-7) в палату неделю назад.
А для этих порешали.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
16:58
Вирусолог назвал причину низкой смертности от коронавируса в России 0
16:23
Число заражений коронавирусом в России обновило рекорд 6
15:50
Эксперт рассказал, как самозанятым получить кредитные каникулы 1
15:12
"Сидит на самоизоляции". Барнаулец продает "голодного" клеща 4
14:44
"Курил в постели". В Барнауле потушили пожар в многоэтажке 2
14:03
Еще один "дымящий" паровозик украсил Барнаул 3
13:31
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с праздником Пасхи 5
12:47
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае вновь выросло 69
12:44
Госпиталь для больных коронавирусом откроют в алтайском роддоме 0
12:09
На свежем воздухе. Как барнаульцам освящают куличи возле храмов 0
11:26
В Республике Алтай выявили два новых случая заражения COVID-19 3
11:23
Стоп-кадр. Встреча Пасхи в Барнауле 2
11:12
"Заразиться не боюсь – людей надо спасать". Как работает скорая во время пандемии 6
10:55
Трамп предупредил Китай о "расплате" за пандемию коронавируса 34
10:01
Названо число выполненных тестов на коронавирус в Республике Алтай 0
09:23
"Там, где горят купола золоченые". Как в Барнауле разоряли и восстанавливали храмы 73
09:06
Алтайский гвардеец по пути на работу задержал любителя наркотиков 14
08:44
В России предложили временно запретить коллекторов 14
08:23
Форсаж по-деревенски. Поездку на крыше "Нивы" устроили жители алтайского поселка 0
08:11
Что нельзя делать во время Пасхи 10
08:02
Студентка из Барнаула организовала первый в России онлайн-лагерь 3
07:35
Самые большие и самые дорогие: необычные пасхальные яйца со всего света 0
07:06
Без света, воды и зрелищ. Парки в Барнауле не откроют до лета 6
06:45
Памятник Курочке Рябе открыли в Барнауле 25
06:14
Полупустые храмы и толпы на улицах. Как в Барнауле встретили Пасху 14
06:01
Еще теплее. О погоде в Алтайском крае 19 апреля 0
23:56
Геннадий Онищенко предложил постепенно разрешать работу бизнеса 5
22:40
Пасхальное богослужение в храме Святого Димитрия Ростовского. Видео 1
22:22
В РПЦ отказались признать существование инопланетных цивилизаций 20
21:05
Жириновского возмутили рекомендации МЧС о бесполезности медицинских масок на улице 10
20:01
Автомобиль сбил ребенка в пригороде Барнаула 2
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 20 11
18:56
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме 13
18:25
Пост с медиком выставили на границе Кош-Агачского района в Республике Алтай 3
17:49
Путин продлил срок действия паспортов и водительских прав 9
17:27
На алтайской трассе дотла сгорел автомобиль после ДТП 0
16:50
Депутаты предложили властям выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей 23
16:11
Что такое Пасха и почему этот праздник отмечают 40 дней? 2
15:47
Россия вошла в десятку стран по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19 20
15:21
Владимир Путин перенес срок подачи сведений о доходах чиновников на 1 августа 7
14:55
В Барнауле отменили авиарейсы почти на 20 дат 4
14:29
Совфед временно прекратил работу над законопроектом о домашнем насилии 5
13:56
Количество умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч человек 38
13:24
Молодой бийчанин за ночь украл два аккумулятора 6
12:55
В Алтайском крае еще одного человека с COVID-19 выписали из больницы 6
12:23
Первые случаи COVID-19 в трех муниципалитетах Алтайского края. Карта распространения 10
11:45
Несколько трасс подтопило в Алтайском крае из-за паводка 2
11:08
Госдума ограничила продажу алкоголя в маленьких барах в жилых домах 2
10:34
Число заражений коронавирусом в Алтайском крае достигло 63 42
10:14
Виктор Томенко пообещал всестороннюю поддержку санаториям Белокурихи 10

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.