Число заражений коронавирусом в России обновило рекорд

За минувшие сутки в России зафиксировали 6060 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 19 апреля федеральный оперативный штаб. Это самое большое значение с момента начала пандемии.
Умерли 48 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19. 28 смертей пришлось на Москву, девять – на Московскую область, три – на Пензенскую область, две – на Башкортостан, по одной – на Ингушетию, Новосибирскую, Мурманскую и Липецкой области, Краснодарский и Ставропольский края.
3570 новых инфицированных зарегистрировали в Москве, 709 – в Подмосковье. Более 50 случаев заболевания за сутки подтвердили в Нижегородской области (126), Санкт-Петербурге (114), Архангельской области (68), Мордовии (60) и Тульской области (58).
В Сибири в числе лидеров Красноярский край (24), Новосибирская область (22), Алтайский край и Кемеровская область (по 9).
Всего в России 42853 заболевших, большинство из них – в Москве (24324). Почти 3,3 тысячи человек уже вылечились, 361 – умер.
Комментарии
Началось...
За минувшие сутки в России зафиксировали 6060 новых случаев заражения
По количеству выявленных зараженных за сутки Россия уже на втором месте в мире после США. Или тестируют много, или изолируют мало
19.04.2020 16:27
гость
Чтобы показать преимущество нашей системы здравоохранения нужно:
1.По числу "выявленных" по отчётам выйти на первое место в мире.(миллионов 100-120).
2.По числу умерших-"заморозить" на паре тысяч.
И потом "гордиться" этим.
В.Путин
Да, все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть. Мы их используем – рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении.
Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой.
Путинский план борьбы с коронавирусом в России:
Здоровым - самоизолироваться.
Больным - самообнулиться.
Школьникам и студентам - самообучаться.
Работающим – самодистанцироваться.
Безработным – самообеспечится.
Голодным – самонакормиться.
Мертвым - самозахорониться.
Уже в первой 10 .. Еще персы с турками сопротивляются, не дают обогнать... Но это только дело времени...