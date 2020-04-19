Вирусолог назвал причину низкой смертности от коронавируса в России

России удается держать низкий уровень смертности от коронавируса благодаря эффективной системе тестирования, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
В интервью газете "Известия" он пояснил, что 0,7-0,8% смертности среди заболевших COVID-19 – это невысокий показатель, если сравнивать его с тем, что происходит в Европе, например в Испании и Италии.
Лукашев выразил уверенность, что массовое тестирование позволяет выявлять заболевание на ранней стадии, что способствует эффективному лечению. По его оценке, этим же можно объяснить высокие темпы роста заболеваемости.
Ученый уточнил, что считает предпринятые российским правительством меры эффективными. Вместе с тем он выступает за то, чтобы режим самоизоляции сделать еще более строгим.
Комментарии
низкая смертность? Реальные цифры смертности неизвестны, скорее всего они больше представленных официальных данных, очередное безответственное блямканье медицинского чиновника
Потому что болеть начали ещё в октябре-ноябре , постепенно многие переболели .
Смертность увеличится, когда начнется дефицит врачей, мест в больницах, ИВЛ и т.д.
все впереди...
Эффективное тестирование: он о чем, я лично 3 раза просила сделать тест так как была температура и все остальные симптомы о чем говорила врачам, мне все три раза отказали в связи с тем что состояние не тяжелое. Сказали делайте платно если хотите сами в платной клинике.То же самое сказали на горячей линии по ковиду.
Врёт как дышит. Никакого тестирования нет от слова совсем.
Просто русский народ крепок. Болели с зимы.
скорее неэффективной, большинство и не знает, что переболели
Ещё один фуфломет.
Очередной олог. Как надоела брехня по всем средствам информации.
гость
Потому что болеть начали ещё в октябре-ноябре , постепенно многие переболели
Реально в это верите?
20.04.2020 08:39
- гость -
у меня вот тоже вокруг на работе, друзья ...все практически все переболели в ноябре..до середины декабря.....а сейчас вообще никто не болеет....даже насморка нет. В других регионах общался со знакомыми...такая же история...
В общем лично мне пофиг на эту раздутую панику, единственно только что закрыли почти все....вот это оч хреново(( да и в кемерово теперь хрен попадешь...
Мнения о том что "уже переболели" ложно, не нужно так думать.