Вирусолог назвал причину низкой смертности от коронавируса в России

России удается держать низкий уровень смертности от коронавируса благодаря эффективной системе тестирования, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

В интервью газете "Известия" он пояснил, что 0,7-0,8% смертности среди заболевших COVID-19 – это невысокий показатель, если сравнивать его с тем, что происходит в Европе, например в Испании и Италии.

Лукашев выразил уверенность, что массовое тестирование позволяет выявлять заболевание на ранней стадии, что способствует эффективному лечению. По его оценке, этим же можно объяснить высокие темпы роста заболеваемости.

Ученый уточнил, что считает предпринятые российским правительством меры эффективными. Вместе с тем он выступает за то, чтобы режим самоизоляции сделать еще более строгим.