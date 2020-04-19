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Вирусолог назвал причину низкой смертности от коронавируса в России

, ИА "Амител"
Александр Лукашев уверен, что это связано с эффективным тестированием
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

России удается держать низкий уровень смертности от коронавируса благодаря эффективной системе тестирования, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

В интервью газете "Известия" он пояснил, что 0,7-0,8% смертности среди заболевших COVID-19 – это невысокий показатель, если сравнивать его с тем, что происходит в Европе, например в Испании и Италии.

Лукашев выразил уверенность, что массовое тестирование позволяет выявлять заболевание на ранней стадии, что способствует эффективному лечению. По его оценке, этим же можно объяснить высокие темпы роста заболеваемости.

Ученый уточнил, что считает предпринятые российским правительством меры эффективными. Вместе с тем он выступает за то, чтобы режим самоизоляции сделать еще более строгим.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.04.2020 17:05
- гость -

низкая смертность? Реальные цифры смертности неизвестны, скорее всего они больше представленных официальных данных, очередное безответственное блямканье медицинского чиновника

19.04.2020 17:13
гость

Потому что болеть начали ещё в октябре-ноябре , постепенно многие переболели .

19.04.2020 17:24
- гость -

Смертность увеличится, когда начнется дефицит врачей, мест в больницах, ИВЛ и т.д.

19.04.2020 17:54
- гость -

все впереди...

19.04.2020 18:11
Наталья

Эффективное тестирование: он о чем, я лично 3 раза просила сделать тест так как была температура и все остальные симптомы о чем говорила врачам, мне все три раза отказали в связи с тем что состояние не тяжелое. Сказали делайте платно если хотите сами в платной клинике.То же самое сказали на горячей линии по ковиду.

19.04.2020 18:37
- гость -

Врёт как дышит. Никакого тестирования нет от слова совсем.

19.04.2020 18:50
- гость -

Просто русский народ крепок. Болели с зимы.

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