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Алтайские спасатели не заметили снижения числа ДТП в режиме самоизоляции

, ИА "Амител"
За сутки помощь сотрудников МЧС потребовалась четыре раза
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожарно-спасательные формирования ГУ МЧС России по Алтайскому краю реагировали на четыре ДТП за прошедшие сутки, сообщили 19 апреля в пресс-службе ведомства. Аварии произошли на территории Барнаула, Бийского, Усть-Пристанского и Целинного районов.

Когда возгораний не происходит, спасатели помогают пострадавшим выбраться из транспортного средства, а также производят действия, направленные на уменьшение риска возникновения пожара. В частности, они извлекают аккумуляторную батарею.

"В настоящее время, в сложившейся эпидемической обстановке, на дорогах Алтайского края заметно снизился поток едущего автотранспорта, но к сожалению, не уменьшается количество дорожно-транспортных происшествий", — констатировали спасатели.

Причинами аварий чаще всего становятся превышение скорости, несоблюдение безопасной дистанции и другие нарушения ПДД, уточнил представитель МЧС.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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