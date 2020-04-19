Биотехнолог оценил, когда Россия победит коронавирус

Россия в состоянии победить коронавирус уже этим летом, заявил в интервью RT руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.
По его словам, если россияне будут соблюдать карантинные меры, то количество новых заболевших в июле может начать приближаться к нулю.
"Карантинные меры должны длиться минимум четыре недели, а то и больше, ведь цифры растут, — подчеркнул биотехнолог. — От нас с вами многое зависит, потому что один инфицированный человек заражает десять новых".
Волчков уточнил, что в связи с этим значение соблюдения режима самоизоляции сложно преуменьшить. Он призвал россиян не покидать дом, напомнив, что инкубационный период вируса длится две недели.
Ранее ведущий российский инфекционист, академик РАН Виктор Малеев заявил, что об окончании эпидемии коронавируса в России можно будет говорить не раньше июня. По его словам, такой вариант возможен, если россияне будут соблюдать режим самоизоляции и прочие рекомендации специалистов и властей, а врачи не допустят серьезных ошибок.
В то же самое время Малеев уверен, что окончательная победа над коронавирусом случится не раньше, чем ученые внедрят вакцину против заболевания.
Комментарии
все говорят карантин - когда же дойдет до всех и власти, что лучше жестко перетерпеть месяц, чем растягивать это, когда уже поздно будет
Уже поздно
Дада.. Вот сейчас вдруг все спрячутся и "жестко перетерпят месяц", потом выйдут -- тут-то их всех и накроет.
Сейчас же всё пока идёт в вялом режиме естественным путём, без особой нагрузки нагрузки на больницы (чего и добиваются).
Выйдут из самоизоляции честные россияне, а к ним очередная доминиканка припрётся
1836 Прав.
Песков сказал что на следующей неделе начнется уменьшение!!!Или кто не верит?