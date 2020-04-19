В Барнауле приводят в порядок памятные места, посвященные ВОВ

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Все работы по очистке, ремонту и реконструкции памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне, будут завершены до начала мая, заявил председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"На ремонт и реставрацию памятников в текущем году предусмотрено порядка 1,2 млн рублей, на работы по благоустройству памятных мест – порядка 5 млн рублей", – пояснил Паршков.

На эти средства приведут в порядок в общей сложности 99 памятников, памятных досок, бюстов, а также зданий, где в годы войны размещались госпитали, штабы и где набирали жителей Алтайского края в воинские бригады и дивизии.

Часть таких мест закреплены за предприятиями и учреждениями, которые поддерживают в них чистоту и порядок.

Ранее губернатор Виктор Томенко заявил, что Парад Победы в Алтайском крае, скорее всего, будет перенесен. Глава региона отметил, что даже в случае если пандемия закончится до 9 мая, времени на подготовку уже практически не осталось.

В связи с этим праздничные мероприятия могут сдвинуть на 24 июня или на дату окончания Второй мировой войны, которую Госдума перенесла с 2 на 3 сентября.