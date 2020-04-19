Песков рассказал, когда ждут пика заболеваемости коронавирусом в РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, когда заболеваемость коронавирусом в России выйдет на пик, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента РФ, есть надежда, что это может произойти уже на следующей неделе.

"Мы все-таки сидим уже все на карантине три недели", — обосновал Песков.

Он уточнил, что для дальнейших решений по борьбе с коронавирусом власти не будут дожидаться следующей недели.

Примечательно, что далеко не все эксперты разделяют оптимизм Пескова. Так, почетный академик НИЦЭМ имени Гамалеи, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев считает, что до пика заболеваемости коронавирусом в России остается еще около двух месяцев. Из его слов следует, что с высокой долей вероятности количество заболевших продолжит ежедневно расти вплоть до июня или даже июля.