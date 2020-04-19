"Леруа Мерлен" в Барнауле заволокло дымом от горящей травы

Крупный природный пожар возник на территории у правого берега Оби рядом с Новым мостом в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

По информации местных жителей, горят трава и деревья неподалеку от здания ретейлера "Леруа Мерлен". Очаг возгорания расположен вблизи вертолетной площадки, уточняют барнаульцы.

Ранее amic.ru писал, что ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредило жителей региона об ответственности за небезопасные палы травы.

Штрафы для физических лиц могут достигать 3 тысяч рублей, должностных лиц – 15 тысяч рублей, а юридических лиц – 200 тысяч рублей.