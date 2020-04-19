Силуанов рассказал, на сколько лет хватит резервного фонда

Министр финансов России Антон Силуанов дал прогноз, насколько России хватит средств резервного фонда, если цены на нефть останутся прежними.
В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" он рассказал, что в конце текущего года размер Фонда национального благосостояния составит 7 трлн рублей.
По словам руководителя Минфина, этих средств достаточно для того, чтобы государство могло исполнять все социальные обязательства до 2024 года.
Силуанов напомнил, что в 2020 году власти выделяют 2 трлн рублей на поддержку экономики и социальной сферы. Большая часть этих средств из резервного фонда.
Как ранее писал amic.ru, обвал рубля и цен на нефть начался 6 марта после развала сделки ОПЕК+. Тогда Россия отказалась от предложения по снижению объемов добычи нефти. После этого ее стоимость стала падать, обновив четырехлетний минимум.
Однако поздним вечером 12 апреля страны все-таки смогли прийти к соглашению о крупнейшем в истории снижении добычи. Оно составит 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня.
Комментарии
Давайте больше африкам, америкам и другим помогать....и хватит еще меньше.
Хотя...кому ж еще помогать то....уж свои граждане помощи то и не ждут, все "верят" в наше правительство
Деньги давай!!!
а есть ли он реально?
7 Трилионов у них есть до 2024 года хватит, нет чтоб сейчас помощь выделить всем совершеннолетним гражданам страны без справок и волокиты, просто каждому без условий дать по 50 тыс. независимости от дохода и работы просто для компенсации от последствий короны и по 20 тыс на несовершеннолетних. Так нет, сидят на мешке с деньгами, смотрят выплывем не выплывем . Жадюги
А ты ваще про что? Он сказал насколько этих денег хватит им а не нам...
"Госдума приняла в третьем чтении закон, который смягчает запрет на выдачу госгорантий иностранным компаниям, а также российским, зарегистрированным в офшорах. Правительство внесло этот проект (№941158-7) в палату неделю назад"
Надо думать, что это им хватит.
Посмотрим, чего этот суслик засвистит по осени.
Что значит "всем дать"...
Какова цена халявных денег???
А потом что? Инфляция и дефолт?
20.04.2020 08:37
- гость -
А это всё тебе и так будет!
Уже 7...
Недавно же было 18.
Ловко.
20.04.2020 08:37
- гость -
Какая инфляция?! Каждому по двадцатки два месяца подряд и всё. Какая тут может быть инфляция?!!!
Бараны выбрали вожаком стада волка. Волк, чтоб его не поймали пастухи, привёл стадо на тенистую сторону холма и назначил друзей из своей стаи пастухами.
Через некоторое время и без того редкая трава на пастбище закончилась и стадо обратилось к вожаку :
- О наш Солнцеликий, разве ты не видишь, что нам стало нечего есть и наши дети мучаются от голода, давай перейдём на другую сторону склона, там солнце освещает склоны, там густая и сочная трава.
- О чём вы говорите, бараны, - ответил волк, - не нужно раскачивать лодку. Я не вижу тут для себя проблем с едой.
Показывает как экономика прет и зарплаты растут.
-Какая инфляция?! Каждому по двадцатки два месяца подряд и всё. Какая тут может быть инфляция?!!!
-
20.04.2020 08:37
- гость -
А это всё тебе и так будет
главные халявщики и бездельники размечтались! работать кроме как языком и дерьмо лить не про бывали.?