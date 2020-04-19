Силуанов рассказал, на сколько лет хватит резервного фонда

Министр финансов России Антон Силуанов дал прогноз, насколько России хватит средств резервного фонда, если цены на нефть останутся прежними.

В эфире программы " Москва. Кремль. Путин " на телеканале "Россия 1" он рассказал, что в конце текущего года размер Фонда национального благосостояния составит 7 трлн рублей.

По словам руководителя Минфина, этих средств достаточно для того, чтобы государство могло исполнять все социальные обязательства до 2024 года.

Силуанов напомнил, что в 2020 году власти выделяют 2 трлн рублей на поддержку экономики и социальной сферы. Большая часть этих средств из резервного фонда.

Как ранее писал amic.ru, обвал рубля и цен на нефть начался 6 марта после развала сделки ОПЕК+. Тогда Россия отказалась от предложения по снижению объемов добычи нефти. После этого ее стоимость стала падать, обновив четырехлетний минимум.

Однако поздним вечером 12 апреля страны все-таки смогли прийти к соглашению о крупнейшем в истории снижении добычи. Оно составит 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня.