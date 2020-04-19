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Силуанов рассказал, на сколько лет хватит резервного фонда

, ИА "Амител"
К концу года в запасе у государства останется 7 трлн рублей
Антон Силуанов / Фото: iz.ru

Антон Силуанов / Фото: iz.ru

Министр финансов России Антон Силуанов дал прогноз, насколько России хватит средств резервного фонда, если цены на нефть останутся прежними.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" он рассказал, что в конце текущего года размер Фонда национального благосостояния составит 7 трлн рублей.

По словам руководителя Минфина, этих средств достаточно для того, чтобы государство могло исполнять все социальные обязательства до 2024 года.

Силуанов напомнил, что в 2020 году власти выделяют 2 трлн рублей на поддержку экономики и социальной сферы. Большая часть этих средств из резервного фонда.

Как ранее писал amic.ru, обвал рубля и цен на нефть начался 6 марта после развала сделки ОПЕК+. Тогда Россия отказалась от предложения по снижению объемов добычи нефти. После этого ее стоимость стала падать, обновив четырехлетний минимум.

Однако поздним вечером 12 апреля страны все-таки смогли прийти к соглашению о крупнейшем в истории снижении добычи. Оно составит 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.04.2020 23:01
krash

Давайте больше африкам, америкам и другим помогать....и хватит еще меньше.
Хотя...кому ж еще помогать то....уж свои граждане помощи то и не ждут, все "верят" в наше правительство

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