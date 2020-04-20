Число случаев коронавируса в Алтайском крае увеличилось

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в регионе 86 инфицированных. В том числе – 11 детей. Большинство из заболевших проживают в Барнауле, но инфекция распространяется и на другие муниципальные образования. В целом, карта распространения выглядит так: 49 человек – жители Барнаула, в Павловском районе, Поспелихинском районе (с. Николаевка) и Горняке по пять заболевших, в Рубцовском районе (с. Веселоярск) – четыре инфицированных, в Камне-на Оби, Змеиногорске и Крутихинском районе – по три, в Бийске, Первомайском районе (с. Логовское), Советском районе – по два заболевших, в Рубцовске, Заринске, Новоалтайске – по одному.

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в регионе вылечились и выписаны из больницы девять человек.

В обсерваторе на базе санатория "Сосновый бор" на сегодняшний день размещено 46 человек, прибывших авиарейсами и ж/д транспортом из Москвы, Таиланда и Индонезии.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 13712 человек, под медицинским наблюдением находятся 1384 человека, в том числе 18 иностранцев.