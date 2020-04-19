Число заболевших коронавирусом в Горном Алтае снова удвоилось

В Республике Алтай выявлены ещё четыре случая заболевания коронавирусом, информирует региональный оперштаб. Коронавирус подтвердился у семьи из четырёх человек в Горно-Алтайске.

32-летний мужчина после поездки в Новосибирск почувствовал недомогание. У него проявлялись температура, кашель, ломота в теле. После этого аналогичные симптомы возникли у его супруги и двоих детей. В воскресение, 19 апреля, они вызвали скорую помощь. Тест на коронавирус показал положительный результат.

В настоящий момент семья изолирована, находится в специализированном боксе Центра по профилактике и борьбе со СПИД, состояние всех удовлетворительное. Проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия, выявляется и обследуется круг контактных лиц.

Таким образом, общее число зараженных достигло восьми человек. Напомним, утром 19 апреля появилась информация о еще двух заболевших COVID-19. Ими оказались жители Томской области, которые прибыли в Республику Алтай на заработки. К моменту появления результатов тестирования они уже уехали в родной регион.