Родившегося во время пандемии ребенка назвали Санитайзером

Ребенка, который родился в Индии во время пандемии коронавируса, назвали Санитайзером. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Mirror.
По словам родителей, так семья сохранит память о сложном времени, в которое их сын появился на свет. В борьбе с COVID-19 используется многочисленная техника, лекарства и химические средства для дезинфекции, в том числе и санитайзеры.
Как отметили родители, врачи с улыбкой отреагировали на новое имя мальчика. По словам семейной пары, пандемия касается всего человечества, и такой поступок можно считать их отдельным вкладом в борьбу с распространением инфекции.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в Кузбассе родители назвали ребенка в честь коронавируса – Ковидом. Отец мальчика рассказал, что решение приняли с женой единогласно, так как это "звучное, сильное и оригинальное" имя, которое должно принести сыну счастье.
Комментарии
дикари
Идиотов не становится меньше....
Идиоты размножаются .....
"врачи с улыбкой отреагировали на новое имя мальчика" я так же реагирую на идиотов, не прилично говорить людям об этом напрямую, культура при воспитании.
Да. Нас много стало. )))
08:20, да мы такие!!!
Мало кто помнит, но в советские годы так называлось средство для мытья унитазов!
Ну вот скажите куда смотрели родители этих .... молодых родителей!!!!!?????
Санузел тоже хорошее имя!
"Даздраперма - Да здравствует первое мая " (с)
И вы ещё боретесь с вымиранием?
Кукуцапель - кукуруза-царица полей;
Пофистал - победитель фаш-ма - Иосиф Сталин
Да-да, были и такие имена
09:10
Не думаю, что индийские дед и бабка слышали про советское средство для унитазов.
Надо было унитазером назвать. Отец у него наверное вантуз, а мать сифон.