Родившегося во время пандемии ребенка назвали Санитайзером

Ребенка, который родился в Индии во время пандемии коронавируса, назвали Санитайзером. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Mirror.

По словам родителей, так семья сохранит память о сложном времени, в которое их сын появился на свет. В борьбе с COVID-19 используется многочисленная техника, лекарства и химические средства для дезинфекции, в том числе и санитайзеры.

Как отметили родители, врачи с улыбкой отреагировали на новое имя мальчика. По словам семейной пары, пандемия касается всего человечества, и такой поступок можно считать их отдельным вкладом в борьбу с распространением инфекции.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Кузбассе родители назвали ребенка в честь коронавируса – Ковидом. Отец мальчика рассказал, что решение приняли с женой единогласно, так как это "звучное, сильное и оригинальное" имя, которое должно принести сыну счастье.