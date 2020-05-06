В Барнауле появился новый дилер KIA

В Барнауле на Павловском тракте, 164, начал свою работу новый официальный дилерский центр KIA. Марка вошла в состав АЕМ Холдинга и стала пятым брендом в портфеле.

На сегодняшний день КИА Центр АЕМ Холдинг имеет большой шоу-рум на 19 автомобилей, подготовленный по всем стандартам сервисный центр и кузовной цех, а также крытую площадку по продаже автомобилей с пробегом по программе "КИА Уверен".

В распоряжении отдела продаж есть все необходимые и полезные для клиентов инструменты: кредитование, страхование, лизинг, обмен старого автомобиля на новый. Действуют все официальные программы поддержки продаж, доступен большой выбор из всего модельного ряда в наличии. В АЕМ Холдинге можно подобрать машину на любой вкус и бюджет. Корпоративным клиентам предоставляются особые условия и индивидуальный подход.

Для существующих владельцев автомобилей марки доступно сервисное и гарантийное обслуживание, а также кузовной ремонт. Так как дилерский центр находится в непосредственной близости к густонаселенным жилым районам, то посещение и обслуживание станет гораздо удобнее. К тому же для первых клиентов сервисного центра действует сниженная стоимость нормо-часа и другие выгодные предложения.

Узнать об автомобилях в наличии, получить консультацию отдела продаж, записаться на сервис или узнать условия акций и специальных предложений можно по телефону 282-282 или оставить заявку на сайте.

АЕМ Холдинг – официальный дилер KIA в Алтайском крае

Барнаул, Павловский тракт, 164

8 (3852) 282-282

Kia-aem.ru