Застрявшие во Вьетнаме алтайские туристы могут вернуться домой 20 апреля

Туристы из Алтайского края, которые находятся во Вьетнаме, могут вернуться на родину уже сегодня, 20 апреля. Посольство России уточнило, что возможность воспользоваться авиарейсом есть не только у жителей Новосибирской области, но и у путешественников из соседних регионов.
"На рейс №SBI5784 Камрань – Новосибирск, который вылетает 20 апреля 2020 года в 9:05 (5:05 мск), смогут попасть жители, которые проживают в Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае", – говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.
Посольство призывает тех, кто еще не прошел регистрацию на рейс, сделать это на сайте gosuslugi.ru.
Как отмечает РИА "Новости", ранее сообщалось, что воспользоваться этим самолетом могут только граждане России, проживающие в Новосибирске и Новосибирской области.
Ранее amic.ru сообщал, что сибиряки, застрявшие во Вьетнаме, в том числе жители Алтайского края, написали письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой помочь им вернуться на родину, а также проработать со своими коллегами вопрос организации специальных автобусов, которые доставят туристов из других регионов от аэропорта Толмачево к месту проживания.
Комментарии
Зачем они нужны ???
Вьетнам испытал на себе всю химию США. Зачем туда едут.
20.04.2020 07:13
- гость -
Вьетнам испытал на себе всю химию США. Зачем туда едут.
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Кто собирал хлопок в середине восьмидесятых, наверняка, помнит тот характерный запах чеснока, появлявшийся, когда рядом пролетал самолет и распылял дефолианты. Американцы называли его «оранж» и применяли во Вьетнаме, чтобы «выкуривать» из джунглей партизан. В бывшем Союзе во всех республиках, выращивавших хлопок, аналог «оранжа» – бутифос – применяли для дефолиации (обезлиствления кустов хлопчатника). Это очень токсичное вещество, приводящее к острым отравлениям разной тяжести, в зависимости от полученной организмом дозы, а иногда и к летальному исходу. В настоящее время для дефолиации применяются препараты, не столь опасные для человека и животных.
Использование бутифоса было запрещено еще в середине 80-х. Тогда приняли решение хранить его остатки в специально оборудованных складах, в металлических бочках.
* вы просто не в курсе,что можно было приготовить из бутифоса - аналога оранжа .
20.04.2020 07:13
- гость -
Вьетнам испытал на себе всю химию США. Зачем туда едут.
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Рядом с Алтайским краем Семипалатинский полигон, где испытывалось разное оружие, в том числе радиоактивное. Зачем жить в Алтайском крае?
Нячанг далек от тех мест, где распыляли, так называемой демаркационной линии.
Билеты по 500 $ ?
20.04.2020 07:24
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Рядом с Алтайским краем Семипалатинский полигон, где испытывалось разное оружие, в том числе радиоактивное. Зачем жить в Алтайском крае?
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Не пугайте гражданина(ку) - не дай бог сильно впечатлится и кушать перестанет вплоть до анерексии. Про Бутифос рассказали,про ядерные испытания в соседнем регионе - тоже. Осталось дополнить про дуст (ДДТ) и водку из опилок чтобы убедиться,что Вьетнамские курорты экологичней местных.
Про "жёлтых детей" в Тальменском районе в 90-х - контрольный выстрел. ))
Капец. Вот застряли бедолаги
20.04.2020 08:01
- гость - Это не бедолаги, а курицы. Знаю 3ку из них на халяву решили сгонять, и все 3 там подхватили заразу теперь лечатся там. Благо не пустили на самолет тогда, у них уже была температура высокая, а то бы весь самолет прилетел зараженным. Доминиаканка святая женщина по сравнению с этими.
20.04.2020 08:13
- гость -
Тогда как Вы охарактеризуете наше всё, тусовавшееся с Л. Лещенко...