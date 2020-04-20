Застрявшие во Вьетнаме алтайские туристы могут вернуться домой 20 апреля

Туристы из Алтайского края, которые находятся во Вьетнаме, могут вернуться на родину уже сегодня, 20 апреля. Посольство России уточнило, что возможность воспользоваться авиарейсом есть не только у жителей Новосибирской области, но и у путешественников из соседних регионов.

"На рейс №SBI5784 Камрань — Новосибирск, который вылетает 20 апреля 2020 года в 9.05 (5.05 мск), смогут попасть жители, которые проживают в Томской области, Кемеровской области и Алтайском крае", — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

Посольство призывает тех, кто еще не прошел регистрацию на рейс, сделать это на сайте gosuslugi.ru.

Как отмечает РИА Новости, ранее сообщалось, что воспользоваться этим самолетом могут только граждане России, проживающие в Новосибирске и Новосибирской области.

Ранее amic.ru сообщал, что сибиряки, застрявшие во Вьетнаме, в том числе жители Алтайского края, написали письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой помочь вернуться им на родину, а также проработать со своими коллегами вопрос организации специальных автобусов, которые доставят туристов из других регионов от аэропорта Толмачево к месту проживания.