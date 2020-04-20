Республика Алтай вошла в тройку регионов с наименьшим числом долгожителей

Республика Алтай вошла в число трех регионов России, где живет меньше всего людей, отпраздновавших вековой юбилей. Таковых в Горном Алтае девять. Меньше показатель только в Магаданской области (шесть человек) и Ненецком автономном округе (восемь).

Как сообщает RT со ссылкой на данные Росстата, на начало 2020 года больше всего россиян в возрасте 100 лет и старше проживали в Москве (7,7 тыс. человек), Санкт-Петербурге (3,5 тыс.), Астраханской (752) и Московской (689) областях, а также в Краснодарском крае (413 человек).

По сравнению с 2019 годом число долгожителей в стране выросло примерно на 10% и сейчас составляет 22,6 тыс. человек.

Ранее amic.ru сообщал, что Республика Алтай вошла в пятерку лидеров по безработице в стране. По данным РИА "Новости", в регионе уровень составляет 12,9%. На сотню открытых вакансий приходится 1113 безработных, а на трудоустройство местные жители тратят почти восемь месяцев.