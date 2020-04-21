Работница детской поликлиники заразилась коронавирусом в Горном Алтае

В Горном Алтае подтвердили еще один случай заболевания COVID-19. Об этом информирует региональный оперштаб. Таким образом, общее число зараженных достигло девяти человек.

Заболела медработник детской поликлиники. Инфекцию выявили в результате профилактического тестирования сотрудников здравоохранения.

"Заболевание протекает у женщины бессимптомно. По предварительным данным, источником заражения может быть близкий родственник, работающий вахтовым методом за пределами Республики Алтай", – уточнили в оперативном штабе.

По официальной информации, женщина не является лечащим врачом и поэтому почти не контактировала с пациентами.

В медучреждении проводят дезинфекцию. После процедуры оно продолжит работу в штатном режиме. Специалисты устанавливают круг лиц, с которыми контактировала заболевшая.

Напомним, ранее появилась информация о четырех инфицированных COVID-19 в Республике Алтай. Ими оказались члены одной семьи из Горно-Алтайска. Первым заболел 32-летний глава семейства, который ранее ездил в Новосибирск. Тесты на коронавирус, взятые у его супруги, а также у двух детей, тоже оказались положительными.