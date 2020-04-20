20 апреля в Алтайском крае потеплеет до +24°C

Теплая погода ожидается в Алтайском крае в понедельник, 20 апреля, информируют в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, составит от +19°C до +24°C. Солнечно. Сохранится ветер. При порывах его скорость может достигать 13 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра может показывать от +19°C до +21°C. Без осадков. Ожидается, что скорость ветра в краевой столице не превысит 8 м/с.

В связи с теплой и сухой погодой сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминают о необходимости уборки территории от сухой травы, не забывая при этом о мерах безопасности. Нарушителей штрафуют.