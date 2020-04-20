Ученые установили, в каком году человечество достигло пика технологического прогресса

Историки из Высшей школы экономики проанализировали развитие науки за последние 40 лет и выявили, что максимальная скорость технологического прогресса пришлась на 2018 год, пишет ТАСС.

Ученые опирались на математические модели, основанные на теории принципов производства. Так, существование человеческой цивилизации историки разделили на три длинных цикла: аграрный, индустриальный и кибернетический, каждый из которых связан с конкретной технологической революцией, за которой следует спад.

Главным следствием этих революций, считают некоторые футурологи, является то, что прогресс может значительно ускориться и выйти из-под контроля.

Однако российские ученые придерживаются иного мнения. Согласно их расчетам, после пика на каждом цикле неизбежно наступал спад появления новых инноваций.

Историки подчеркивают, что промежутки между подъемами и падениями прогресса действительно сокращаются, достигнув отметки в 30-60 лет в последние два столетия. Так, в будущем эти циклы станут еще короче и в следующий раз человечество должно ускориться в 2030, затем в 2055, 2070 и 2080-х годах. Эти этапы станут решающими для цивилизации, а связаны они будут со старением человечества и прочими демографическими процессами, считают историки.