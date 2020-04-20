Алтайский край вошел в список регионов с наибольшей естественной убылью населения

Убыль населения зафиксировали аналитики в 59 регионах России в период с 2017 по 2019 год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на собственное исследование.
По расчетам исследователей, по данным на 1 января 2020 года наибольшая естественная убыль отмечена в Алтайском крае (-28,9 тыс. человек), Саратовской (-34,9 тыс.) и Кемеровской областях (-35,8 тыс.). В общей сложности аналитики издания зафиксировали убыль населения в 59 регионах.
В целом по стране естественная убыль составила 55,8 тысячи человек – это 0,4%. В 2019 году ситуация улучшилась из-за двукратного увеличения миграционного притока. При этом рождаемость за прошлый год снизилась на 12%, а смертность – на 1,3%.
Эксперты подчеркивают, что убыль свидетельствует о тенденции уменьшения численности в северных регионах страны, на Дальнем Востоке, в Поволжье и Сибири. При этом в 2020 году демографическая ситуация в стране изменится не только из-за соответствующей "ямы", но и из-за пандемии коронавируса.
Комментарии
Это еще официально.
Давно пора запускать программу помощи отечественному производителю - недолог час ,скрепообразующая национальность сойдёт на нет, а ползучая аннексия наших дальневосточных территорий и Приморья дружественным соседом,вместе с бегущими в страны клятого Запада лучших сынов и дочерей Отечества убьёт Россию окончательно.
в 2020 году демографическая ситуация в стране изменится не только из-за соответствующей "ямы"
и что это за "яма" такая-то
случаем не святые 90-е....
а может быть 20 лет стабильности...
пряснитие темному что вы имели ввиду...
Купить рождаемость нельзя.
Все это понимают и делают вид , что можно.
1.Сколько детей может "завести" семья живущая здесь со ср.зп. 25 тысяч рублей? Материальная составляющая. 2. А готовы ли заводить более 1-2 детей семьи и при этом живя для самого себя? Духовная составляющая. Если сейчас на семью в 3 детей все смотрят и говорят "Идиоты?!" И тут решение проблемы далеко не быстрое. И вот эти все проститутки которые заложили свой вклад со всеми программами типа Дом 2, они развалили духовную составляющую на многие года.