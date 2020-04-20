Водитель легковушки врезался в столб и протаранил машину в Барнауле

ДТП на кольце Малахова – Антона Петрова произошло минувшей ночью, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что водитель легкового автомобиля врезался в столб и в другую машину. От удара у нее отлетело колесо. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, МЧС и скорой помощи.

О причинах аварии и пострадавших не сообщается.

Как уже писал amic.ru, алтайские спасатели не заметили снижения числа ДТП в период режима самоизоляции. При этом причинами аварий чаще всего становятся превышение скорости, несоблюдение безопасной дистанции и другие нарушения ПДД.