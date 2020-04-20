Томская область остановила автобусное сообщение со всеми регионами

С понедельника, 20 апреля, региональное автобусное сообщение Томской области с соседними регионами временно приостановлено, информирует пресс-служба регионального правительства.

Так, прекращено выполнение автобусных маршрутов с томского автовокзала в Новосибирск, Красноярск, Яровое, Горно-Алтайск и Кызыл. Уточняется, что автобусное сообщение с Кемеровской областью приостановлено ранее.

Как писал amic.ru, барнаульский аэропорт объявил об отмене ряда апрельских и майских рейсов. Тогда администрация воздушной гавани уточнила, что изменения в расписании движения воздушных судов произошли по решению авиакомпаний.