Плату за студенческие общежития снизят в Алтайском крае

Депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова обратилась к ректорам вузов региона с предложением рассмотреть возможность отмены или снижения платы за общежития для студентов. Из-за распространения коронавируса Кувшиновой поступали обращения от учащихся. Студенты писали, что в апреле многие не живут в общежитиях в связи с переводом на дистанционное обучение.

В ответ на обращение парламентария поступили ответы от руководства ряда вузов края, которые сообщили как о готовящихся мерах по освобождению студентов от платы за проживание, так и об уже принятых мерах.

Так, АлтГУ, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина, Алтайский педуниверситет уже отменили оплату за наём и коммунальные услуги за то время, в которое студент не жил в общежитии. Институт культуры сделает перерасчет за фактические дни проживания, АлтГТУ также отменил оплату за проживание, но для тех, кто уже внес сумму, ее перенесут на будущие месяцы. АГАУ в ближайшее время также отменит оплату для временно не проживающих в общежитии студентов.