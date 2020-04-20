Музыку и дым в разумных пределах придется потерпеть. Права соседей появятся в России

В поправках в Гражданский кодекс будут прописаны права соседей, разумно ограничивающие собственников земельных участков, сообщает РГ. Об этом изданию рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других", – обозначил парламентарий основной принцип поправок.
Из проекта следует, что собственник должен терпеть воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или не превышает нормативов.
Крашенинников назвал ряд подобных ситуаций и уточнил, что уважение со стороны соседей должно быть обоюдным.
Комментарии
Значит, утырок из дома напротив сейчас будет свой рок слушать сутками, а мы не спать- ведь мы же должны терпеть! так-то спасения не было от этого бум-бум-бум, при закрытых окнах спать неваозможно было ,а сейчас вообще распоясается. Ну вы там молодцы, конечно, нечего сказать, "подарили" людям уютные тихие ночи и вечера! Спасибо, благодетели вы наши!!!!!
На них и так управы не было, теперь еще и в закон тыкать будут! Начните думать о людях! А музыку можно в наушниках послушать, тогда действительно никому мешать не будешь.
После 22:00 громкая музыка запрещена. Этот закон разрешает в дневное время громко слушать музыку. Просто некоторые деятели в дневное время вызывают полицию если кто то на участке громко музыку слушает или жарит шашлыки.
музыку люблю, но почему я должна слушать соседский шансон, например, хочешь слушать - есть гарнитура
20.04.2020 11:03
г
музыку люблю, но почему я должна слушать соседский шансон, например, хочешь слушать - есть гарнитура
не хочешь слушать - есть беруши.
Потому что вы живете в обществе а не в тайге отшельником. Не получится чтобы все было так как хочется именно вам.
20.04.2020 11:07
- гость -
А вот кто главнее - тот, кто хочет музыки или тот, кто хочет тишины? Как по мне - тот, кто хочет тишины, ибо он никому не мешает своей тишиной, а тот кто хочет музыки, вынуждает подстраиваться окружающих под него.
20.04.2020 10:47
- гость - А не нужно терпеть, монтировка по гармошке отличный инструмент, если слов не понимают. В качестве бонуса можно в табло зарядить. Лично я так и сделал, сначала попросил соседа просто убавить громкость, но гонор подкрепленный алкогольным пойлом не позволил ему это сделать, пришлось отбросить толерантность, с тех пор благодать.
Ага с условкой зато в тишине.
20.04.2020 12:16
- гость -
Ага с условкой зато в тишине.-------------Ну так терпи дальше, я так понимаю вопрос кто я Тварь дрожащая или право имею перед тобой в принципе не стоит. Не никакой условки у меня, а сосед стал сама любезность, видимо не совсем конченый оказался, протрезвел понял свою неправоту.
Я живу не в таком говне как ты и поэтому подобные вопросы передо мной вообще не стоят.
С тобой все понятно, короче ты по жизни тварь дрожащая, как говорится каждому свое.
Квартира вас спасет
20.04.2020 11:31
Евгений
Вооот! Верно задан вопрос! Сначала постановка задачи, а уж потом ее решение.
Задача - приоритеты. Решение - норматив. То есть, смотрим в закон и читаем: гигиена слуха. То есть, приоритет у тишины. То есть, любители громких звуков на всю округу терпят первыми.
20.04.2020 11:07
- гость -
20.04.2020 11:03
г
музыку люблю, но почему я должна слушать соседский шансон, например, хочешь слушать - есть гарнитура
не хочешь слушать - есть беруши.
--------------
Не помогает эта фигня.
А вообще, чем громче музыка, тем дeбильнee тот, кто ее громко включает. Уже много раз убеждались в этой зависимости. Наверное, что-то с мозгом у недоразвитых, что тянет не думать, а заполнять пустую голову бух-бух-бух...