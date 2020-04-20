Музыку и дым в разумных пределах придется потерпеть. Права соседей появятся в России

В поправках в Гражданский кодекс будут прописаны права соседей, разумно ограничивающие собственников земельных участков, сообщает РГ. Об этом изданию рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других", – обозначил парламентарий основной принцип поправок.

Из проекта следует, что собственник должен терпеть воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или не превышает нормативов.

Крашенинников назвал ряд подобных ситуаций и уточнил, что уважение со стороны соседей должно быть обоюдным.