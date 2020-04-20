Диагностический центр Алтайского края получил тест-системы для выявления коронавируса

В Диагностический центр Алтайского края поставили тест-системы для выявления коронавирусной инфекции. Их, а также необходимые дезинфицирующие средства в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ предоставила одна из ведущих компаний-поставщиков медизделий региона "Хирон".

Как напоминает пресс-центр администрации Барнаула, решение о проведении теста на коронавирус принимает медицинский работник, также анализы берут в рамках предписания Роспотребнадзора. Тест проводят всем, кто вернулся из-за рубежа с признаками ОРВИ, контактировал с зараженными и людям с внебольничной пневмонией. Тестирование проходят медработники, у которых существует риск инфицирования COVID-19 на рабочих местах.

По последним данным, в Алтайском крае выявили 72 случая заражения коронавирусом. Состояние всех больных оценивается как удовлетворительное, у большинства болезнь протекает в легкой форме, у троих – в тяжелой, двое из них находятся на аппарате ИВЛ.